Berechnungsvorschriften gelten weiterhin Kein Sonderwohngeld wegen Corona-Virus

Für das Wohngeld gibt es während der Corona-Krise keine Sonderregelungen. Foto: 123rf.com

In der aktuellen Situation werden derzeit vermehrt Anfragen an die Wohngeldstelle am Landratsamt gerichtet, ob wegen der Einkommensverluste aufgrund von vorübergehenden Geschäftsschließungen Wohngeld beantragt werden könne.