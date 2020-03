Lebenshilfe in Hockenheim Ein besonderes Geschenk

Möglich gemacht hatte es Willibald Löw, Betriebsratsvorsitzender der BMW Group in Landshut: Betreute der Lebenshilfe durfte sich ein Rennen auf dem Hockenheimring ansehen.

Landshut. Auf Initiative von Willibald Löw, Betriebsratsvorsitzender BMW Group Werk Landshut, gemeinsam mit Nachwuchsrennfahrer Marius Zug (BMW Motorsport „Rookie of the Year“) und seinem Betreuer Roland Rößener bekamen Betreute aus verschiedenen Einrichtungen der Lebenshilfe Landshut im Herbst 2019 die Möglichkeit, an einem Motorsportereignis der besonderen Art teilzunehmen: dem ADAC GT4 Cup am Hockenheimring.

Als Erinnerung an diesen einzigartigen Tag, bei dem die Gruppe aus Menschen mit Behinderung, darunter drei Rollstuhlfahrer, und ihre Betreuer, die Fahrzeuge und Fahrer hautnah erleben durfte, erhielten die Teilnehmer als Überraschung nun ein außergewöhnliches Geschenk. Willibald Löw und Roland Rößener übergaben den Betreuten der Landshuter Lebenshilfe e.V. neben den von Marius Zug unterschriebenen Gruppenfotos die vier Original-Reifen, mit denen der Nachwuchsrennfahrer den BMW M4 GT4 beim Rennen am Hockenheimring fuhr.

Diese werden in verschiedenen Einrichtungen des sozialen Trägers einen angemessenen Platz finden. Die Betreuten, die beim ADAC GT4 Cup dabei waren, haben sich sichtlich über das Geschenk gefreut und sind große Fans des Motorsports: „Es war einfach unbeschreiblich! Auf jeden Fall besteht Wiederholungsbedarf!“ Josef Deimer, Vorsitzender der Lebenshilfe Landshut lobte die Organisatoren der Fahrt für ihren vorbildlichen Einsatz für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an gesellschaftlich relevanten Ereignissen.

Dr. Hannelore Omari, Geschäftsführerin, betonte: „Der Ausflug war neben der alltäglichen Arbeit ein absolutes Highlight für die Betreuten und ein wunderbares Beispiel für gelebte Inklusion.“ Für die Organisatoren steht fest, dass es eine Wiederholung geben wird. „Bereits anlässlich eines vorangehenden gemeinsamen DTM-Besuchs habe ich gemerkt, welche Affinität und Leidenschaft die Betreuten für den Motorsport mitbringen. Das hat mich dazu bewogen, alle mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, so dass wir regelmäßig die Rennen gemeinsam besuchen können“, so Willibald Löw. Josef Deimer und Dr. Hannelore Omari bedankten sich herzlich im Namen der Lebenshilfe Landshut bei Willibald Löw und Roland Rößener stellvertretend für die Familie Zug und alle Mitorganisatoren für das besondere Event und die schönen Erinnerungspräsente.