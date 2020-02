Wegen des Sturms „Sabine“ fallen am Montag in Stadt und Landkreis Landshut die Schulen aus.

Landshut. Laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes habe das Staatliche Schulamt in Absprache mit den Sicherheitsbehörden am Sonntag entschieden, dass der Unterricht am Montag an allen Schulen ausfällt. Berufsschüler sollen sich mit ihren Ausbildungsbetrieben in Verbindung setzen.

Kinder und Jugendliche, die dennoch zu ihrer Schule kommen oder für die kurzfristig keine andere Betreuung organisiert werden kann, werden vor Ort von Lehrkräften betreut.