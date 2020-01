Neues Wohngeldgesetz seit 1. Januar Mehr Landshuter Haushalte als bisher sind anspruchsberechtigt

Seit dem 1. Januar gilt das neue Wohngeldgesetz. (Foto: Archiv/Stadt Landshut)

Zum 1. Januar 2020 ist das neue Wohngeldgesetz in Kraft getreten. Dadurch können mehr Haushalte als bisher Wohngeld beanspruchen, teilt die Stadt Landshut am Freitag mit. Das Wohngeld wurde damit an die allgemeine Mieten- und Einkommensentwicklung seit der letzten Wohngeldreform 2016 angepasst. Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Landshut wirken sich die Änderungen übrigens erfreulicherweise besonders positiv aus: Da die Mietstufe für den Stadtbereich von 3 auf 4 angehoben wurde, können nun wesentlich höhere Mietkosten berücksichtigt werden als noch im Jahr 2019.