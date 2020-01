Deutsch-italienische Freundschaft Landshuterin wird Ehrenbürgerin in Schio

Anerkennung für große Verdienste um Städtepartnerschaft: Die italienische Stadt Schio verleiht Irmgard Neßlauer aus Landshut die Ehrenbürgerwürde. Vizebürgermeisterin Cristina Marigo überreichte der Landshuterin jetzt bei einem Empfang im historischen Teatro Civico die dazugehörige Urkunde und die „Goldene Medaille der Stadt Schio“.

LANDSHUT Groß waren die Überraschung und natürlich auch die Freude bei Irmgard Neßlauer, der Vorsitzenden des Partnerschaftsvereines Landshut-Schio, als sie Anfang Dezember diese Nachricht aus Italien erhielt: Der Stadtrat von Schio hatte beschlossen, ihr in Anerkennung ihrer großen Verdienste um die Städtepartnerschaft die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Die Ehrung erfolgte am Samstag, 21. Dezember, im historischen Teatro Civico als Höhepunkt eines jährlich um diese Zeit stattfindenden Empfangs der Stadt Schio, in dessen Rahmen Scledenser Bürger für herausragende Leistungen in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport ausgezeichnet werden.

Begleitet wurde Irmgard Neßlauer an diesem Tag von der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Christel Ludwig, dem Beauftragten der Stadt Landshut für Städtepartnerschaften, Verwaltungsdirektor Walter Blaschke, und vom Zweiten Bürgermeister Dr. Thomas Keyßner, der als Vertreter von Oberbürgermeister Alexander Putz in einem kurzen Grußwort seine Freude über die Ehrung zum Ausdruck brachte. Keyßner nutzte die Gelegenheit außerdem, um auf die immense Bedeutung gut funktionierender Städtepartnerschaften hinzuweisen.

Da Schios Bürgermeister Valter Orsi krankheitsbedingt verhindert war, wurde die Verleihung der Ehrenbürgerwürde von Vizebürgermeisterin Cristina Marigo vorgenommen. Sie überreichte Irmi Neßlauer als äußeres Zeichen der Ehrenbürgerwürde unter lang anhaltendem Applaus eine Urkunde und die wertvolle „Goldene Medaille der Stadt Schio“. Cristina Marigo wies in ihrer Laudatio darauf hin, dass sich Irmi Neßlauer schon vor mehr als 30 Jahren als damalige Vorsitzende des Elternbeirats des Gymnasiums Seligenthal für die Entwicklung eines auch heute noch bestens funktionierenden Schüleraustausches eingesetzt habe. Im Jahr 1994 sei sie zur stellvertretenden Vorsitzenden und im Jahr 2000 zur Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins gewählt worden, womit die Beziehung zwischen den Städten einen neuen und zusätzlichen Schwung erhalten habe. Irmi Neßlauer sei mit ihrer integrativen und aktiven Art ein unverzichtbarer Bezugspunkt für die vertrauensvolle Kommunikation zwischen den Verwaltungen und den Partnerschaftsorganisationen geworden.