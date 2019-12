Stadt sucht vergeblich einen Pächter Das Bernlochner-Restaurant ist ein Ladenhüter

Das Restaurant im Bernlochner. (Foto: Tobias Grießer)

Es bleibt gespenstisch still im Bernlochner-Komplex in Landshut. Nicht nur das Theater musste schon vor Jahren ausziehen, auch das Restaurant wird so schnell wohl nicht mehr öffnen. Die Stadt findet einfach keinen Pächter für das Lokal in bester Lage.