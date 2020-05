Auch in Flughafengebäuden Ab Montag gilt auch hier: Masken auf!

Der Münchner Flughafen bereitet sich auf das Wiederhochfahren des Luftverkehrs vor.

Airport. Mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket zum Infektionsschutz bereitet sich der Münchner Flughafen auf das Hochfahren des Luftverkehrs und steigende Passagierzahlen vor. So wird auch weiterhin sicheres Reisen am Airport gewährleistet bleiben.

Mithilfe von regelmäßigen Durchsagen, Plakaten, Videoscreens und verstärkter Personalpräsenz in den Terminals werden Reisende über die aktuell geltenden Verhaltensregeln informiert.

In allen Bereichen, in denen sich Fluggäste aufhalten, werden die Reinigungsintervalle erhöht und Oberflächen desinfiziert. Zudem werden für die Fluggäste Spender mit Handdesinfektionsmitteln bereitgestellt. Passagiere und Mitarbeiter müssen ab Montag, 18. Mai, eine Mund-Nase-Bedeckung am Münchner Flughafen tragen. Die behördlich angeordnete Masken-Tragepflicht gilt in allen Abfertigungsgebäuden des Flughafens, also in den Bereichen A bis E von Terminal 1, dem Zentralbereich Z, dem Bereich F sowie dem gesamten Terminal 2 und dem dazugehörigen Satellitengebäude.

Am Check-in, an der Sicherheitskontrolle und in anderen Bereichen, wo Passagiere sich stauen könnten, sorgen Wegeführungen durch Linings sowie Bodenmarkierungen dafür, dass der Mindestabstand zwischen den Fluggästen eingehalten wird. Dort, wo Passagiere und Mitarbeiter in direktem Kontakt stehen, wurden zusätzlich Plexiglasscheiben installiert. Um Schlangenbildung zu vermeiden, wird allen Passagieren nahegelegt, nach Möglichkeit online einzuchecken.

Einen neuen Service für Passagiere gibt es im Terminal 2: Dort können an sechs Automaten – vier davon vor der Sicherheitskontrolle und zwei im Gate-Bereich – Schutzmasken, Desinfektionstücher und andere Hygieneartikel erworben werden.

„Wir gehen davon aus, dass im Zuge der Lockerungen der Corona-Beschränkungen die Nachfrage nach Flugreisen steigt und das Angebot der Airlines wieder wächst. Dabei ist es unser Anspruch, Passagieren und Mitarbeitern größte Sicherheit und den Reisenden gleichzeitig den gewohnt hohen Servicestandard zu bieten“, erklärt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH. − fw –