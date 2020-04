Lammers empfängt Ministerin Wichtige Rolle des Flughafens in der Krisenzeit

Verkehrsministerin Kerstin Schreyer machte sich vor Ort am Flughafen ein Bild der aktuellen Lage.

Flughafen. Als Teil der kritischen Infrastruktur spielt der Flughafen München in der aktuellen Corona-Krise eine wichtige Rolle. Nicht nur kommen dort Rückholflüge aus aller Welt an, es werden auch für die Versorgung der Bevölkerung wichtige Waren umgeschlagen – bei strengen Kontakt- und Hygieneregeln. Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer, die seit März auch Mitglied im Aufsichtsrat des Flughafens ist, hat sich heute vor Ort ein Bild gemacht und mit Flughafen-Chef Jost Lammers gesprochen.

„Der Flughafen München handelt angesichts der besonderen Herausforderungen umsichtig und gut organisiert“, zog die Ministerin nach dem Termin Bilanz. „Auch wenn derzeit weniger als zehn Prozent der sonst üblichen Flüge abgewickelt werden, halten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Stellung und leisten einen unglaublich wichtigen Job. Sie sorgen dafür, dass noch im Ausland befindliche bayerische Mitbürgerinnen und Mitbürger heimkommen können und unterstützen die Versorgung mit wichtigen Produkten und medizinischen Hilfsgütern, so auch Schutzmasken für medizinisches Fachpersonal. Hierfür ein herzliches Dankeschön!“

Normalerweise ist der Flughafen München für Bayern das „Tor hinaus in die Welt“. In der aktuellen Krisenzeit ist er aber für viele ein Symbol für eine sichere und gesunde Heimkehr. Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH (FMG), bekräftigt: „Auch, wenn der planmäßige Luftverkehr am Flughafen München mittlerweile weitgehend eingebrochen ist, werden wir den Airport auf jeden Fall offenhalten, um unseren Teil zur Bewältigung der Krise beizutragen.“ Verkehrsministerin Schreyer will alles in ihrer Macht stehende tun, um Reisende schnellstmöglich zurückzuholen: „Ich habe bereits Mitte März angewiesen, das Nachtflugverbot an bayerischen Flughäfen zu lockern. Wir wollen ausschließen, dass die Heimkehr von im Ausland Gestrandeten erschwert wird“, so die Ministerin. Flughafenanwohner können beruhigt sein: „Es handelt sich um Ausnahmen speziell für Maschinen mit Rückkehrern aus Deutschland. Davon wird nur in einzelnen Fällen Gebrauch gemacht“, so die Ministerin weiter.

Verkehrsministerin Schreyer und Flughafen-Chef Lammers hoffen, dass der Luftverkehr nach der Corona-Pandemie sukzessive auf den bisherigen Wachstumspfad zurückgeführt werden kann. Dafür wird sich Schreyer im Interesse der Menschen sowie der Wirtschaft in Bayern nachdrücklich einsetzen. − we –