Jugend musiziert-Regionalwettbewerb Primetime für Musik-Kids

Über 170 Teilnehmer aus den Landkreisen Erding und Freising wetteifern um die besten Platzierungen

ERDING/FREISING Über 170 Teilnehmer haben sich zum diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ angemeldet, berichtet der Regionalausschussvorsitzende des Regionalwettbewerbes „Erding-Freising“, Bernd Scheumaier, gegenüber der Presse.

Am Freitag, 31. Januar und am Samstag, 1. Februar, musizieren die Wettbewerbsteilnehmer in der Kreismusikschule Erding vor den Juroren in insgesamt sechs Wertungsräumen in den Kategorien Harfe, Gesang, Streicher-Ensemble, Blechbläser-Ensemble, Klavier, Gitarre (Pop), Drum-Set, Holzbläser-Ensemble und Akkordeon-Kammermusik.

In insgesamt acht Altersgruppen sind die jungen Musiker unterteilt. Die besten Teilnehmer werden beim Landeswettbewerb in Regensburg teilnehmen. Alle diejenigen, die sich auch dort unter den Besten platzieren können, gehen zum Bundeswettbewerb Jugend musiziert nach Freiburg (Breisgau).

Die Vorspiele an der Kreismusikschule sind öffentlich. Interessenten sind herzlich dazu eingeladen. Die Vorspielzeiten finden sich auf der Homepage der Kreismusikschule Erding mit allen weiteren Informationen unter: www.kms-erding.de