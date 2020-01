Die Wasserwacht warnt: Vorsicht vor zu dünnen Eisflächen!

Noch trägt das Eis nicht!

MOOSBURG Die kalten Temperaturen der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass sich auf einigen kleinen Weihern und Seen im Landkreis eine dünne Eisschicht gebildet hat. Im Landkreis Freising sind derzeit aber noch keine Gewässer wirklich zugefroren. Vielerorts sind die Eisflächen noch zu dünn und daher nicht tragfähig. Die Wasserwacht Moosburg warnt deshalb: Es besteht Lebensgefahr, wenn man sie betritt!

Aufgrund der niedrigen Wassertemperaturen verliert ein ins Eis eingebrochener Mensch innerhalb kurzer Zeit das Bewusstsein und läuft Gefahr, zu ertrinken. Die Ortsgruppe Moosburg warnt daher eindringlich vor dem Betreten von nicht tragenden Eisflächen!

Die ehrenamtlichen Wasserretter des Roten Kreuzes sind rund um die Uhr für Notfälle auf dem Wasser und für die Eisrettung mit Wasserrettern und Einsatztauchern einsatzbereit. „Die beste Rettung ist aber die, die gar nicht erst benötigt wird; daher raten wir zur Vorsicht! Das Eis trägt derzeit noch nicht! Nicht aufs Eis gehen!“

Folgende Regeln sind für den Ernstfall zu beachten:

Eingebrochene selbst sollten möglichst laut um Hilfe rufen und auf jeden Fall vermeiden, dass man unter das Eis gerät. So wenig wie möglich bewegen, um möglichst wenig Körpertemperatur zu verlieren.

Helfer sollten über die Notrufnummer 112 sofort Einsatzkräfte anfordern und die eingebrochene Person beruhigen. Direkter Kontakt mit dem Verunglückten sollte vermieden werden: Nicht direkt die Hand reichen! Nur mit Hilfsmitteln wie Rettungsring, Leitern (teilweise an Seen und Flüssen am Uferbereich vorhanden), Ästen, Abschleppseil oder ähnlichen Gegenständen, die zur Verfügung stehen, kann die eingebrochene Person abgesichern bzw. gerettet werden! Zur Rettung sollte man nur dann ins eisige Wasser gehen, wenn man selbst über eine weitere Person mit einem Seil gesichert ist! Den Verunfallten an Land bringen, in der stabilen Seitenlage lagern und vor Kälte schützen, bis die herbeigerufene Wasserwacht oder der Rettungsdienst eintrifft.