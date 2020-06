Breit gefächertes Sortiment: Erste Restaurants und Läden am Airport wieder geöffnet

Duty Free-Waren, Mode und vieles mehr steht den Reisenden ebenso wieder zur Verfügung wie diverse Restaurants.

Flughafen. Parallel zum schrittweisen Hochfahren des Luftverkehrs öffnen sich am Münchner Airport jetzt auch die Pforten verschiedener Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants.

So können Passagiere vor ihrem Abflug im Terminal 2 jetzt auch wieder Duty Free-Waren erwerben. MyDutyFree erwartet seine Kunden täglich aktuell zwischen 7.30 und 19 Uhr mit einer großen Auswahl an Parfüms, Kosmetik, Accessoires und Genussmitteln. Rund ein Dutzend Shops sind am Flughafen mittlerweile wieder geöffnet und bieten den Reisenden von der Fanausstattung des FC Bayern über Modeartikel bis zu Drogeriewaren ein breit gefächertes Sortiment. Auch die Flughafengastronomie wartet mittlerweile wieder mit einem größeren Angebot auf. Den Gästen stehen acht Bars und Restaurants im Terminalbereich zur Verfügung, darunter auch die weltweit einzige Flughafenbrauerei mit ihrem großen überdachten Biergarten. Eine kontinuierlich aktualisierte Aufstellung aller geöffneten Läden und Restaurants mit Standort und Öffnungszeiten ist jederzeit unter www.munich-airport.de/we-are-open-9166639 abrufbar. − pm –