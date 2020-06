In Europa und auf Langstrecken Sukzessive wieder größeres Angebot an Flugzielen

Viele Ferien- und einige weitere Langstreckenziele wurden bereits reaktiviert. Das Angebot wird weiter ausgeweitet.

Flughafen. Das infolge der Coronakrise ausgedünnte Flugangebot am Münchner Airport wird in den kommenden Wochen schrittweise wieder ausgeweitet. Vor dem Hintergrund des Wegfalls vieler Reisebeschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr beginnen die Fluggesellschaften damit, ihre internationalen Flüge ab München wieder aufzunehmen.

Die Zahl der Ziele, die von München aus regelmäßig angeflogen werden, erhöht sich bis zum 1. Juli auf rund 90 Destinationen. Lufthansa bietet ab kommender Woche wieder eine Vielzahl europäischer Ziele sowie auch weitere Langstreckenverbindungen nach Amerika und Asien an. Seit Anfang Juni fliegt die Kranichlinie bereits nach Chicago, Los Angeles und Tel Aviv. In der zweiten Junihälfte sind auch wieder Verbindungen nach Delhi, Montreal, San Francisco und Seoul geplant. Rund 90 Ziele sind ab dem 1. Juli wieder nonstop von München aus erreichbar.

Innerhalb Europas weitet Lufthansa ihren Flugplan massiv aus: Neben Brüssel, Mailand, Rom, Wien und Zürich, die bereits seit Anfang des Monats wieder regelmäßig angeflogen werden, bietet Lufthansa zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Air Dolomiti in den nächsten Wochen bis zu 70 weitere europäische Destinationen an. Dazu zählen auch viele beliebte Urlaubsziele wie zum Beispiel Antalya, Catania, Dubrovnik, Lamezia Terme, Larnaka, Malaga und Nizza. Die Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings ist auf den Strecken nach Hamburg, Köln, Palma de Mallorca und Pristina bereits wieder im Einsatz, ab 25. Juni wird darüber hinaus nach Olbia.

Unter www.munich-airport.de/flugziele können Reisende ab München alle aktuell angebotenen Ziele jederzeit abrufen.

Erhöhter Infektionsschutz am Airport

Am Flughafen München werden sämtliche Ankünfte und Abflüge bis auf weiteres noch über das Terminal 2 geführt. Die Abfertigungsprozesse und Wegeführungen wurden durch eine Vielzahl von Maßnahmen in enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden auf die besonderen Anforderungen eines erhöhten Infektionsschutzes ausgerichtet. In allen Abfertigungsgebäuden des Münchner Airports gilt weiterhin eine Masken-Tragepflicht. Wichtige Hinweise für Reisende sind unter www.munich-airport.de/reisehinweise abrufbar. − we –