Neuer Service am Airport Maske vergessen? Ab zum Automaten!

Masken sind, ebenso wie weitere Hygieneartikel, jetzt auch am Automaten im Terminal 2 des Münchner Flughafens erhältlich.

Airport. Einen neuen Service für Passagiere und Besucher gibt es ab sofort im Terminal 2 des Münchner Flughafens: Insgesamt wurden dort sechs Automaten mit Hygieneartikeln aufgestellt, wo Kunden rund um die Uhr Schutzmasken, Feuchttücher, Einweghandschuhe und andere Produkte erwerben können.

Vier der Automaten befinden sich im öffentlichen Bereich vor der Sicherheitskontrolle, davon zwei auf der Abflugs- und zwei auf der Ankunfts-Ebene, die beiden anderen in den Gate-Bereichen G und H. Die Automaten akzeptieren Bargeld und Kreditkarten. Masken und weitere Hygieneartikel gibt es am Münchner Flughafen auch in anderen Shops, etwa in Apotheken oder in der Drogerie. − we –