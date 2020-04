Stute stürzte in einen Pool: „Mandys“ Bad am Karfreitag

Nach einem unfreiwilligen Badeausflug konnte die Stute unverletzt aus einem Swimmingpool geborgen werden.

Forstern. Angesichts der frühsommerlichen Temperaturen entschied sich am Karfreitag-Nachmittag die Stute „Mandy“, im Garten eines Einfamilienhauses in der Forsterner Ortsmitte ein Bad im Swimming-Pool zu nehmen. Dieser war zwar noch abgedeckt, was die Tinker-Mix-Stute aber nicht von ihrem Vorhaben abhielt.

Tatsächlich war das Tier, das sonst üblicherweise auf einer eigenen Koppel unterwegs ist und an diesem Nachmittag nur ausnahmsweise in den Garten seiner Besitzerin durfte, versehentlich auf die Abdeckplane und dann in den 1,50 Meter tiefen Pool geraten.

Von der Feuerwehr wurde zunächst der Großteil des noch in dem Becken befindlichen Wassers abgepumpt. Von einer Tierärztin mittels Spritze ruhig gestellt,sollte Mandy dann mit der Drehleiter herausgehoben werden. Wegen der kritischen Belastungsgrenze – das Tier wiegt immerhin ca. 500 Kilo – entschied sich der Einsatzleiter zur Bergung aber doch vorsorglich für den Kran einer ortsansässigen Holzbaufirma.

Nach über einer Stunde gelang dann schließlich in Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehr mit der FF Markt Schwaben aus dem Nachbarlandkreis Ebersberg die Rettung der ca. 20-jährigen Stute. Noch etwas wackelig auf den Beinen, aber sonst unverletzt konnte sie ihrer glücklichen Besitzerin übergeben werden.