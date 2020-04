Immense Hilfsbereitschaft Malteser bereit im Kampf gegen das Coronavirus

Alle Fäden laufen im Malteser Lagezentrum zusammen.

Erding/Flughafen München. Der Kampf gegen das Coronavirus erfordert das professionelle Zusammenwirken aller verfügbaren Kräfte im Landkreis. Auch die Katastrophenschutzeinheiten der Erdinger Malteser sind bereits im Einsatz.

Alle Fäden laufen im Lagezentrum zusammen, das kurz nach dem Ausrufen des Katastrophenfalls am 16. März in der Malteser Dienststelle an der Landshuter Straße eingerichtet wurde. Unter Leitung von Zugführer Martin Eichschmid und Stefan Preisenhammer, stellvertretender Leiter Einsatzdienste, werden dort an Werktagen Aufträge der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) des Landratsamts entgegengenommen und an die entsprechenden Einheiten der Malteser weitergegeben. Auch nachts und am Wochenende ist die Erreichbarkeit über Rufumleitungen sichergestellt. Zusammen mit Fahrern aus dem Fahrdienst werden logistische Aufträge abgearbeitet.

Seit 13. März kümmert sich die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Betreuung abwechselnd mit dem BRK Erding im Auftrag der FüGK darum, an drei Abstrichstellen(Krankenhaus Erding, Drive-in-Teststelle Erding, Dorfen) Mitarbeiter und Wartende mit warmen Getränken zu versorgen. Marion Eichschmid, Gruppenführerin SEG Betreuung, leitet den Einsatz und lobt: „Obwohl der Personaleinsatz langfristig und oft unter der Woche erfolgt, melden sich mehr Helfer als nötig. Die Hilfsbereitschaft ist riesig.“ Ab 3. April wird diese Versorgung komplett von den Maltesern übernommen.

Außerdem betreiben die Malteser im Auftrag der FüGK seit etwa einer Woche ein Lager für Medizinprodukte für das neu errichtete Hilfskrankenhaus. Täglich kommen Sattelschlepper mit vollen Paletten zur Lagerhalle. Ehrenamtler entladen sie und organisieren unter professioneller Anleitung ein strukturiertes Lagersystem.

Derzeit ist die SEG Betreuung noch die einzige Malteser Einheit mit Einsatzauftrag, doch alle SEGs sind bereit. „Die SEG Behandlung und die SEG Transport haben Material aufgestockt und die Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Helfer abgefragt,“ erklärt Preisenhammer. Sobald die Anzahl von Einsatzkräften eine kritische Menge übersteige und eine Verpflegung der taktischen Einheiten aus Eigenmitteln nicht mehr möglich sei, könne die SEG Verpflegung diese Aufgabe übernehmen. Dazu wurde Material aufgestockt und die Küche für einen möglichen Einsatzbeginn vorbereitet. Bis zu 700 Mahlzeiten können hier dann in einem Kochgang produziert werden.