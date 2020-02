Thermentester gesucht Ein Traumjob für alle Wasserratten!

Für das Kurzreiseportal Kurz-mal-weg.de geht eine Familie als Thermentester der Qualität von vier verschiedenen Thermen auf den Grund!

Region. In welcher Therme lässt es sich am schönsten rutschen, haben Kids den größten Fun-Faktor, Eltern auch mal Zeit für erholsame Zweisamkeit, und wo schmecken Currywurst, Pommes und Pizza einfach am besten?

Um seinen Kunden das bestmögliche Angebot an entspannenden und spaßigen Thermen-Auszeiten zu bieten, sucht das Kurzreiseportal Kurz-mal-weg.de (KMW) eine Tester-Familie, die das Thermen- Portfolio in Deutschland auf Herz und Nieren prüft. Für alle, die genug vom grauen Schmuddelwetter haben und ihre Wochenenden lieber mit der Familie in tropischen Badewelten verbringen möchten, ist dies der Traumjob schlechthin.

Die Mission der Tester-Familie

An vier Wochenenden von April bis Mai ist die Familie in Deutschland unterwegs und erfüllt ihre Pflichten als Thermentester: Ob Rutschenspaß, Poolatmosphäre, Freundlichkeit der Bademeister, Wellness-Möglichkeiten oder kulinarisches Angebot – die Tester-Familie geht der Thermenqualität für Kurz-mal-weg.de auf den Grund und bringt wertvolle Insider-Tipps für die KMW-Kundschaft mit. Als Aufwandsentschädigung erhält die Familie 400 Euro für Anreisekosten und Verpflegung sowie vier Mal das Thermentester-Komplettpaket mit Übernachtung, Frühstück und Thermeneintritt.

Auf die KMW-Familie wartet entspannender Tester-Spaß in der Therme Erding mit Übernachtung im Best Western Plus Hotel Erb****, im Kristall Palm Beach mit Übernachtung im NOVINA Hotel Südwestpark Nürnberg****, im Aqualand Köln mit Übernachtung im BURNS Art Cologne**** sowie im Freizeitbad Atlantis mit Übernachtung im NOVINA Hotel Herzogenaurach Herzo-Base****.

Teilnahmevoraussetzungen

KMW sucht eine Familie (ein oder zwei Erwachsene mit Kind(ern)), die sich für einen umfangreichen Thermenbesuch begeistern kann und ihre Erfahrungen mit der ©Kristall Palm Beach Community teilen möchte. Außerdem muss die Tester-Familie an vier Wochenenden im Zeitraum von April bis Mai Zeit haben, um als Thermentester im Einsatz zu sein.

Interessierte Familien können sich noch bis zum 1. März 2020 unter www.kurz-mal-weg.de/c/thermentester bewerben.