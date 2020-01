Privater Verschenk-Markt ist online Am besten fällt Müll erst gar nicht an!

Unkomplizierter Beitrag zur Umwelt- und Ressourcenschonung

REGION Lieber verschenken statt wegwerfen: Der regionale Verschenk-Markt des Landkreises Erding ist online!

Der beste Müll ist bekanntlich der, der gar nicht erst anfällt. Nach diesem Prinzip der Abfallvermeidung steht seit Jahresbeginn eine kostenlose, nicht kommerzielle Verschenk-Börse auf der Internetseite (https://www.landkreis-erding.de/verschenken) und in der Abfall-App des Landkreises Erding zur Verfügung.

„Eine gute Sache, denn mit diesem Angebot haben unsere Landkreisbürgerinnen und -bürger die Möglichkeit, ganz einfach und unkompliziert einen Betrag zur Umwelt- und Ressourcenschonung zu leisten“, so Landrat Martin Bayerstorfer.

Möbel, Elektro- oder Sportgeräte, Spielsachen und vieles mehr: Täglich gelangen große Mengen an wertvollen, gebrauchs- und funktionsfähigen Gegenständen in den Müll. Oder sie verstauben auf dem Dachboden, im Abstellraum oder Keller. Was für den einen nutzlos ist oder wegsoll, könnte ein anderer weiterhin sinnvoll benutzen. Um die Interessenten zusammenzuführen, bietet der Landkreis Erding den Internet-Verschenk-Markt an. Jeder kann darin kostenlos und privat suchen, tauschen und verschenken. Das Besondere daran ist auch, dass alle Inserate vor der Veröffentlichung geprüft werden; das schützt vor professionellen Händlern. Ebenso gibt es keine Werbe-Anzeigen. Die Angebote sind von Privatleuten für Privatleute.