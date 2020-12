Vatikanstadt (AFP) Papst kann liturgische Neujahrs-Feiern nicht abhalten

Vatikan: Franziskus leidet an "schmerzhaftem Ischias-Leiden"

Aufgrund eines "schmerzhaften Ischias-Leidens" kann Papst Franziskus die liturgischen Feiern zum Jahreswechsel im Petersdom nicht abhalten. Wie der Vatikan mitteilte, soll der Dekan des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re, den Papst am Donnerstagabend vertreten. Die Heilige Messe am Neujahrstag werde von Kardinal Pietro Parolin geleitet. Das Angelus-Gebet am 1. Januar werde Papst Franziskus jedoch wie angekündigt von der Bibliothek des Apostolischen Palastes aus abhalten, teilte der Vatikan weiter mit.

Kurz vor Weihnachten hatte die Infektion von zwei Kardinälen mit dem Coronavirus bereits Besorgnis um den Gesundheitszustand des Papstes ausgelöst. Franziskus gilt aufgrund seines hohen Alters von 84 Jahren und einer früheren Lungenoperation als Risikopatient, dennoch ist er selten mit einer Mund-Nase-Bedeckung zu sehen.

Ob und wann der Papst sich einer Corona-Impfung unterziehen werde, hat der Vatikan bisher nicht bekanntgegeben.