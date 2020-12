Berlin (AFP) Steinmeier mahnt zu Solidarität und Rücksicht in der Corona-Pandemie

"Die kommenden Wochen sind eine Prüfung für uns alle"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich überzeugt gezeigt, dass die Corona-Krise mit gegenseitiger Solidarität und Rücksichtnahme überwunden erden kann. "Die kommenden Wochen sind eine Prüfung für uns alle", sagte das Staatsoberhaupt am Montag in einer kurzen Ansprache in Berlin. "Wir sind ein starkes Land, weil in dieser schweren Krise so viele Menschen füreinander da sind und über sich hinauswachsen.

Die kommende Wochen würden für viele Menschen eine belastende Zeit, betonte der Bundespräsident. "Die Einschränkungen gefährden wirtschaftliche Existenzen, machen einsam und drücken aufs Gemüt." Er betonte zugleich: "Wir sind dem Virus nicht schicksalhaft ausgeliefert." Es hänge an jedem einzelnen - "und wir wissen, was zu tun ist".

Mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtstage fügte Steinmeier hinzu: "Feiern lassen sich nachholen, über Geschenk freuen sich Freunde und Verwandte auch später noch." Jetzt gehe es darum, Gesundheit zu erhalten und Leben zu retten.

Ausdrücklich unterstützte der Bundespräsident die von Bund und Länder beschlossenen Maßnahmen zu einem harten Lockdown ab Mittwoch. Die Lage sei "bitterernst", es gebe tausende Tode in einer Woche. Ohne weitere Einschnitte gehe es nicht. Die bisherigen Anstrengungen reichten nicht aus.

"Wir müssen noch konsequenter handeln", sagte Steinmeier. Das gelte für das politische Handeln auf allen Ebenen. Aber auch "jeder und jede muss sich fragen, was kann ich zusätzlich tun, um mich und andere zu schützen". Ziel müsse es sein, die Infektionszahlen so schnell wie möglich zu senken und auf niedrigem Niveau zu halten. Die Kontakte müssten radikal begrenzt werden, das müsse schnell und umfassend geschehen.

Zugleich zeigte sich Steinmeier überzeugt, dass in Deutschland noch im Dezember die ersten Impfstoffe zugelassen werden und gleich nach Neujahr mit den Impfungen begonnen werden könne. Denen, die am liebsten nichts mehr von Corona hören wollten, sage er: "Lassen Sie uns an die Gefährdeten denken, die Erkrankten, diejenigen, die auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen." Ärzte und Pfleger kämpften bis zur Erschöpfung gegen das Virus und setzten dabei auch ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, betonte der Bundespräsident.