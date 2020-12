Den Haag (AFP) Europäische Arzneimittelagentur EMA meldet Cyberangriff

Behörde für Zulassung von Corona-Impfstoffen in EU zuständig

Die wegen der Corona-Impfstoffzulassung im Fokus der Aufmerksamkeit stehende Europäische Arzneimittelagentur (EMA) ist Ziel einer Cyberattacke geworden. Die EU-Behörde habe umgehend eine umfassende Untersuchung eingeleitet, teilte die Agentur am Mittwoch an ihrem Sitz im niederländischen Amsterdam mit. Nähere Angaben wie etwa zum Zeitpunkt des Cyberangriffs machte die EMA zunächst nicht. Derweil erteilte Kanada dem Biontech-Wirkstoff die Zulassung, in Israel trafen die ersten Impfdosen ein.

"Die Behörde hat in enger Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und anderen relevanten Stellen rasch eine vollständige Untersuchung eingeleitet", hieß es in einer EMA-Erklärung. Die EMA könne während der laufenden Ermittlungen keine weiteren Einzelheiten nennen. "Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt", erklärte die Agentur weiter.

Die Arzneimittelbehörde steht in der Corona-Krise derzeit besonders im Licht der Öffentlichkeit. Sie ist in der EU für die Zulassungsverfahren von Medikamenten zuständig, darunter auch den Corona-Impfstoffen.

Die EMA strebt derzeit eine Zulassung des Biontech-Impfstoffes bis Ende Dezember an, für das Moderna-Mittel Mitte Januar. Die EMA-Experten hätten in den vergangenen Monaten bereits große Datenmengen von vorläufigen Tests der Unternehmen analysiert, sagte Emer Cooke, die Chefin der Behörde, Anfang des Monats.

Die britischen Gesundheitsbehörden haben bereits eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer erteilt. Seit Dienstag werden die Menschen in Großbritannien massenhaft immunisiert.

Auch in Kanada gaben die Gesundheitsbehörden am Mittwoch grünes Licht für den Wirkstoff von Biontech und Pfizer. Der Impfstoff sei einer beschleunigten Prüfung unterzogen worden, während er sich noch in der klinischen Erprobung befand. Er erfülle die "strengen Sicherheits-, Wirksamkeits- und Qualitätsanforderungen für die Anwendung in Kanada". In einer Mitteilung von Biontech hieß es, dass im Laufe des kommenden Jahres mindestens 20 Millionen Impfdosen an Kanada geliefert werden würden.

Unterdessen erreichten Israel die ersten Impfdosen des Biontech-Pfizer-Wirkstoffs. Diese ersten Dosen trafen am Mittwoch an Bord eines DHL-Frachtflugzeugs am Tel Aviver Flughafen Ben Gurion ein, das von Regierungschef Benjamin Netanjahu begrüßt wurde. Dieser kündigte an, er wolle als "Erster" geimpft werden, um ein "Vorbild" zu sein.