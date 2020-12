Rio de Janeiro (AFP) Boeings 737 MAX hebt in Brasilien wieder ab

Fluggesellschaft Gol kündigt ersten Flug für Mittwoch an

Als weltweit erste Airline hebt die brasilianische Fluggesellschaft Gol wieder mit einer 737 MAX des US-Flugzeugbauers Boeing ab. Wie die Airline ankündigte, soll der erste Inlandsflug mit einer Maschine des Typs bereits am Mittwoch starten. Nach Unternehmensangaben haben 140 Piloten von Gol für die Wiederaufnahme des Flugverkehrs mit den Maschinen ein spezielles Training in den USA absolviert.

Nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Todesopfern war für die 737 MAX im März 2019 ein weltweites Flugverbot verhängt worden. Mitte November hatte die US-Luftfahrtaufsicht FAA grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs mit der Maschine gegeben, nachdem Boeing technische Veränderungen vorgenommen und unter anderem die Software des Stabilisierungssystems überarbeitet hatte. Die Behörde hatte zugleich aber betont, bevor die Maschinen wieder abheben könnten, müsse jede Fluggesellschaft ihr Trainingsprogramm für Piloten der 737 MAX überarbeiten.

Eine Woche nach den US-Behörden hatte auch die brasilianische Luftfahrtbehörde ANAC die Wiederaufnahme genehmigt. Gol hat bislang sieben 737-MAX-Flugzeuge in seiner Flotte, die nach Unternehmensangaben nun bis Ende des Jahres allesamt wieder in der Luft sein sollen. Künftig will die brasilianische Fluggesellschaft 95 weitere Maschinen dieses Typs in den Dienst stellen.