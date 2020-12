Washington (AFP) Medien: Biden will afroamerikanischen Ex-General zum Verteidigungsminister machen

Lloyd Austin war bis 2016 Chef des US-Zentralkommandos Centcom

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den früheren General Lloyd Austin Medienberichten zufolge als Verteidigungsminister nominieren. Biden wolle den 67-Jährigen zum ersten afroamerikanischen Pentagon-Chef machen, berichteten mehrere US-Medien am Montag.

Austin diente im Irak und in Afghanistan und war 2003 am Einmarsch der US-Truppen in Bagdad beteiligt. Später wurde er als erster afroamerikanischer General zum Chef des US-Zentralkommandos Centcom ernannt.

Laut dem Magazin "Politico" könnte Biden Austins Nominierung am Dienstag offiziell bekanntgeben. Der Ex-General muss wie die anderen Kandidaten für das Kabinett des künftigen Präsidenten noch vom Senat bestätigt werden.