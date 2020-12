Frankfurt/Main (AFP) 500-Kilo-Weltkriegsbombe in Frankfurt am Main entschärft

Rund 12.800 Anwohner mussten vorübergehend Wohnungen verlassen

In Frankfurt am Main ist am Sonntag eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Bombe im Stadtteil Gallus konnte durch den Kampfmittelräumdienst erfolgreich entschärft werden, wie die Feuerwehr im Onlinedienst Twitter mitteilte. Der Einsatz dauerte weniger als zwei Stunden. Für die Entschärfung war der Bereich weitgehend evakuiert worden.

Rund 12.800 Anwohner hatten ab dem Morgen ihre Wohnungen verlassen müssen. Im betroffenen Gebiet im Stadtteil Gallus liegen mehrere Altenheime, Fernwärmeleitungen, Internetknotenpunkte, Umspannanlagen und zentrale Einrichtungen der Deutschen Bahn.

Zuvor war nicht absehbar gewesen, wie lange der Einsatz dauern würde. "Es kann sehr schnell gehen, wenn der Zünder so liegt, dass der Kampfmittelräumdienst schnell rankommt", sagte eine Feuerwehr-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Andernfalls wäre mit einem Einsatz von bis zu fünf Stunden zu rechnen gewesen.

Am Donnerstag war der 500 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf einer Baustelle gefunden worden. Nach Angaben der Feuerwehr ist aufgrund der Sprengstoffmenge und der Bauart ein Evakuierungsradius von 700 Metern nötig. Eine Detonation würde massive Schäden und eine große Lebensgefahr bedeuten.