Berlin (AFP) Kreise: Union und SPD einigen sich in letzten Fragen zur Homeoffice-Pauschaule

Auf steuerliche Förderung in Höhe von 600 Euro verständigt

Arbeitnehmer im Homeoffice können mit steuerlicher Entlastung rechnen: Die Regierungskoalition aus Union und SPD einigte sich final auf die Einführung einer Homeoffice-Pauschale in Höhe von 600 Euro, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Koalitionskreisen erfuhr. Damit will die Bundesregierung demnach die Ausstattung für das Arbeiten von zuhause fördern, unabhängig vom Nachweis eines separaten Arbeitszimmers. Zuletzt waren noch Details zur Homeoffice-Pauschale offen gewesen, auch die genaue Höhe.

Normalerweise erkennt das Finanzamt die Kosten für den heimischen Arbeitsplatz nur unter bestimmten sehr restriktiven Bedingungen an, etwa wenn ein Zimmer nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird. Fachleute von Union und SPD hatten sich bereits am Montag auf Grundzüge einer neuen Steuerpauschale von fünf Euro pro Tag im Homeoffice verständigt, wobei aber vorgesehen war, höchstens 600 Euro pro Jahr geltend machen zu können.