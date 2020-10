Nürnberg (AFP) Arbeitslosigkeit in Deutschland im Oktober weiter leicht gesunken

Quote geht auf 6,0 Prozent zurück - Herbstbelebung hilft der Wirtschaft

Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt hat sich im Oktober im Zuge der üblichen Herbstbelebung weiter gebessert. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Vergleich zum Vormonat um 87.000 auf 2,76 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. Damit ging die Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 6,0 Prozent zurück. Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres stieg die Arbeitslosenzahl dagegen um 556.000.

Dies entspricht nach den Angaben der Behörde einem Plus von 1,2 Prozentpunkten. "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im Oktober kräftig gesunken. Die Inanspruchnahme von Kurzarbeit nimmt weiter ab. Nach wie vor zeigen sich am Arbeitsmarkt aber deutliche Spuren der ersten Welle der Corona-Pandemie", teilte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele dazu in Nürnberg mit.

Der BA zufolge lag die Zahl der von ihr geprüften Anzeigen auf Kurzarbeit zwischen dem 1. und 25. Oktober bei 96.000. Damit lag die Zahl in etwa auf demselben Niveau wie im Vormonat September.