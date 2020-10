Neu Delhi (AFP) Mehr als acht Millionen Corona-Infektionen in Indien

Zahl der Todesfälle steigt auf über 120.000

In Indien ist die Zahl der Corona-Infektionen auf über acht Millionen gestiegen. Bis Donnerstag wurden nach Regierungsangaben insgesamt 8.040.203 Infektionsfälle und 120.527 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Damit ist Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern das am zweitschlimmsten betroffene Land der Welt nach den USA. Dort wurden bislang 9,1 Millionen Infektionsfälle gemeldet, mehr als 230.000 Menschen starben an den Folgen der Infektion.

Die Finanzmetropole Mumbai ist mit mehr als 250.000 Infektionsfällen und über 10.000 Todesfällen die am stärksten betroffene Stadt Indiens. Derzeit verzeichnen die Behörden dort täglich etwa 2000 Neuinfektionen.

Indien hat eine der niedrigsten Corona-Sterberaten der Welt. Allerdings rechnen die Behörden mit einem starken Anstieg der Fallzahlen nach Diwali, dem wichtigsten religiösen Fest des Landes, am 14. November.