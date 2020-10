New York (AFP) 120 Jahre Haft für Selbsthilfe-Guru Keith Raniere

Nxivm-Gründer hatte Frauen als Sex-Sklavinnen ausgebeutet

Der Selbsthilfe-Guru Keith Raniere, der Anhängerinnen wie Sex-Sklavinnen ausbeutete, ist in den USA zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Bundesrichter in New York verhängte die lebenslange Haftstrafe am Dienstag gegen den Gründer der sektenähnlichen Organisation Nxivm. Der 60-Jährige war im Juni 2019 in sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, darunter Sexhandel, sexuelle Ausbeutung einer 15-Jährigen und Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Raniere soll die von ihm gegründete Selbsthilfegruppe Nxivm als Deckmantel genutzt haben, um Frauen sexuell ausbeuten zu können. Er soll zwischenzeitlich bis zu 20 Frauen wie Sex-Sklavinnen gehalten haben. Seinen Besitzanspruch machte er mitunter mit Brandzeichen auf der Haut seiner Jüngerinnen deutlich.

Raniere hatte Nxivm (sprich: Nexium) Ende der 1990er im Bundesstaat New York gegründet. Der charismatische Anführer zog zahlreiche prominente und wohlhabende Frauen in seinen Bann. Mitglieder zahlten bis zu 5000 Dollar für einen fünftägigen Selbsthilfekurs.

Viele Frauen wurden von Raniere aber finanziell und sexuell ausgebeutet. Sie mussten kompromittierende Fotos, Briefe und andere Dokumente abgeben, sodass Raniere sie veröffentlichen konnte, falls die Frauen Nxivm verlassen wollten.

In einer von Raniere gegründeten Unterorganisation namens DOS wurden Frauen als "Sklavinnen" und er selbst als "Großmeister" bezeichnet. Die Frauen mussten stets für Sex mit ihm bereitstehen. Sein jüngstes Opfer war 15 Jahre alt.

Raniere hat die Vorwürfe gegen sich stets zurückgewiesen. In einem vor der Verhängung des Strafmaßes eingereichten Brief zeigte er sich vielmehr "stolz" auf sein "Lebenswerk". Er habe nie jemandem absichtlich Schaden zugefügt, der Sex sei stets einvernehmlich gewesen.

Raniere war im Oktober 2017 nach Mexiko geflüchtet, nachdem sich einige Mitglieder befreien konnten und die "New York Times" die Aktivitäten der Organisation enthüllt hatte. Er wurde im folgenden Jahr in einer Luxusvilla im Badeort Puerto Vallarta festgenommen. Über Raniere und Nxivm sind schon zwei Doku-Serien erschienen, eine davon im Bezahlsender HBO.

Im Zuge der juristischen Aufarbeitung des Skandals haben sich fünf Mitangeklagte Ranieres schuldig bekannt, unter ihnen die aus den TV-Serien "Smallville" und "Wilfred" bekannte Schauspielerin Allison Mack. Ende September wurde die kanadische Spirituosen-Erbin Clara Bronfman, die Raniere jahrelang unterstützt hatte, zu fast sieben Jahren Haft verurteilt.