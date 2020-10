Berlin (AFP) Steinmeier nach Corona-Infektion eines Personenschützers in Quarantäne

Testergebnis des Bundespräsidenten lag zunächst noch nicht vor

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Samstag in Quarantäne begeben, weil einer seiner Personenschützer mit dem Coronavirus infiziert ist. Das teilte eine Sprecherin des Bundespräsidialamts in Berlin mit. Steinmeier habe sich ebenfalls einem Test unterzogen, dessen Ergebnis zunächst noch nicht vorlag. Der Personenschützer war der Sprecherin zufolge in der vergangenen Woche an mehreren Tagen mit dem Bundespräsidenten unterwegs.

Für Sonntag geplante Termine in Frankfurt kann Steinmeier somit nicht wahrnehmen. Der Bundespräsident wollte bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Amartya Sen in der Frankfurter Paulskirche die Laudatio halten. Die Rede Steinmeiers wird nun von dem Schauspieler Burghart Klaußner verlesen, wie die Sprecherin des Bundespräsidialamts mitteilte. Der Bundespräsident wollte in Frankfurt zudem mit Menschen aus der Region sprechen, die sich in der Corona-Pandemie besonders engagieren.

Außenminister Heiko Maas (SPD) war ebenfalls wegen eines infizierten Personenschützers im September in Quarantäne. Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie im März hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorsichtshalber in Quarantäne begeben, weil sie Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Arzt hatte.