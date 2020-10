Berlin (AFP) Merkel-Appell: "Bitte bleiben Sie wenn immer möglich zu Hause"

"Alles dafür tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet"

In einem eindringlichen Appell hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bundesbürger zur Verringerung ihrer Kontakte und zum Verzicht auf Reisen aufgerufen. "Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause", sagte Merkel am Samstag in ihrem Video-Podcast angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen. "Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist."

Die Kanzlerin mahnte: "Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort." Sie fügte hinzu: "Ich weiß, das klingt nicht nur hart, das ist im Einzelfall auch ein schwerer Verzicht." Aber er müsse nur zeitweilig geleistet werden.

Dieser Verzicht werde letztlich "für uns selbst" geleistet, betonte Merkel. "Für die eigene Gesundheit und die all derer, denen wir eine Erkrankung ersparen können. Dafür, dass unser Gesundheitswesen nicht überfordert wird, dass die Schulen und Kitas unserer Kinder geöffnet bleiben. Für unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze", sagte sie.

Deutschland sei "in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie". Die Pandemie breite sich schneller als zu Beginn vor gut einem halben Jahr aus. "Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei, jetzt stehen uns schwierige Monate bevor", sagte Merkel. "Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen."

"Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet", mahnte die Kanzlerin. Dabei zähle jeder Tag. Jede und jeder Einzelne könne mit der Einhaltung des Mindestabstands und der Hygieneregeln sowie durch Mund-Nasen-Schutz dazu beitragen, dass die Zahlen wieder heruntergehen. "Aber wir müssen jetzt noch weiter gehen", so Merkel.

"Die Wissenschaft sagt uns klar: Die Ausbreitung des Virus hängt direkt an der Zahl der Kontakte, der Begegnungen, die jeder von uns hat." Wenn alle ihre Begegnungen außerhalb der eigenen Familie jetzt eine Zeit lang deutlich verringerten, "dann kann es gelingen, den Trend zu immer mehr Infektionen zu stoppen und umzukehren".

Deutschland sei vergleichsweise gut durch das erste halbe Jahr der Corona-Pandemie gekommen. Das sei gelungen, weil "wir zusammengestanden und die Regeln eingehalten haben", betonte Merkel. "Aus Rücksicht und Vernunft." Das sei das "wirksamste Mittel, das wir zur Zeit gegen die Pandemie haben".

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus erreicht in Deutschland seit Tagen immer neue Höchstwerte. Am frühen Samstagmorgen wurde mit 7830 neuen Ansteckungsfällen binnen eines Tages erneut eine Rekordzahl erreicht, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte.