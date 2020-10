Berlin (AFP) Rekordzahl von 6638 Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland

Bisheriger Höchstwert vom Frühjahr übertroffen

In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf Rekordhöhe gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagfrüh unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen eines Tages 6638 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die bis dahin höchste Zahl von Neuinfektionen war nach den aktuellen Angaben des RKI am 2. April mit 6554 Fällen registriert worden.

Frühere Angaben des Instituts wiesen den 28. März mit damals 6294 verzeichneten Neuinfektionen als Tag mit dem bisherigen Höchstwert aus. Die Corona-Statistiken werden aber regelmäßig aktualisiert.

Laut den Zahlen vom Donnerstag stieg die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland verzeichneten Infektionsfälle auf 341.223, die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle auf 9710 - 33 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 284.600.

+++ Detaillierte Daten stellt das RKI auf seiner Internetseite unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html sowie im dort verlinkten sogenannten Dashboard zur Verfügung. +++