Von durchfahrendem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt

Zwei Schüler sind am Dienstag in Niederbayern bei einem Bahnunfall ums Leben gekommen. Sie wurden am Morgen im Bahnhof Bruckberg bei Landshut von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst und tödlich verletzt, wie die Polizei in Straubing mitteilte.

Zahlreiche Einsatzkräfte sowie Mitarbeiter von Kriseninterventionsteams waren vor Ort. Die Bahnstrecke wurde gesperrt. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.