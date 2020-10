Stuttgart (AFP) Auch in Stuttgart Grenzwert für Corona-Neuinfektionen überschritten

Stadt bereitet Sperrstunde und Maskenpflicht im Zentrum vor

Der Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist auch in Stuttgart überschritten worden. Das Landesgesundheitsamt habe am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50,5 für die Landeshauptstadt errechnet, teilten die Behörden am Abend mit. Die Stadt bereite deshalb Einschnitte vor wie die Einführung einer Sperrstunde, Einschränkungen des Alkoholkonsums sowie eine Maskenpflicht im Stadtzentrum. Private Feiern sind bereits seit Freitag nur noch eingeschränkt möglich.

Auch Köln hatte am Samstag die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten. Zuvor war dies bereits etwa in Berlin, Bremen und Frankfurt am Main der Fall. Bundesweit stieg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag um 4721 an, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte.

"Wir fühlen uns stark an die Situation im März erinnert", erklärte der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). "Immer mehr Fälle werden registriert, das Infektionsgeschehen wird diffuser." Dies bereite den Behörden Sorgen. Deshalb müsse jetzt "zielgerichtet und angemessen" gehandelt werden. Es gehe darum, das öffentliche Leben weitestgehend aufrecht zu erhalten.