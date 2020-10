Washington (AFP) Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany ebenfalls mit Corona infiziert

Test am Montagmorgen positiv ausgefallen

Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Kayleigh McEnany, ist ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. McEnany gab am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt, ein Corona-Test sei am Morgen positiv ausgefallen. Sie habe keine Symptome und begebe sich in Quarantäne.

Die 32-Jährige versicherte, bislang seien Corona-Tests bei ihr stets negativ ausgefallen - auch seit Donnerstag, als Trump positiv getestet worden war. Sie erklärte zudem, das Medizinerteam des Weißen Hauses führe keinen Journalisten als "engen Kontakt". Allerdings hoben Journalisten umgehend hervor, McEnany habe noch am Sonntag mit der Presse gesprochen, ohne dabei eine Schutzmaske zu tragen.

Seit der Bekanntgabe von Trumps Corona-Infektion in der Nacht zum Freitag wächst die Zahl der positiven Fälle im Umfeld des Präsidenten. Betroffen sind unter anderem drei republikanische Senatoren, Trumps Wahlkampfmanager Bill Stepien, sein Wahlkampfberater Chris Christie, Trumps Ex-Beraterin Kellyanne Conway und die Vorsitzende der Republikanischen Partei, Ronna McDaniel.