Berlin (AFP) Karliczek fordert mehr Respekt für Lehrer

Ministerin besorgt über zunehmende Zahl von Angriffen auf Lehrkräfte

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sich besorgt über wachsende Gewalt gegen Lehrkräfte gezeigt. "Schülerinnen und Schülern muss deutlich gemacht werden, dass Angriffe jeder Art gegen Lehrerinnen und Lehrern absolut inakzeptabel sind", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Freitag. "Schülerinnen und Schüler, die die Würde und Integrität von Lehrkräften verletzen, müssen wissen, dass dies Konsequenzen nach sich zieht." Dabei seien auch die Eltern einzubeziehen.

Jede dritte Schulleitung (34 Prozent) gibt an, dass es in den vergangenen fünf Jahren an ihrer Einrichtung zu Fällen kam, in denen Lehrer körperlich angegriffen wurden. Das ist ein Befund einer repräsentativen Forsa-Befragung im Januar und Februar dieses Jahres, die der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Donnerstag vorgestellt hatte. Bei der gleichen Befragung 2018 sagten noch 26 Prozent der Schulleiter, es habe körperliche Angriffe auf Lehrer in den vergangenen fünf Jahren gegeben.

Viel wäre erreicht, wenn die Gesellschaft den Lehrern "insgesamt mehr Respekt und Wertschätzung entgegenbringen würde", sagte dazu Karliczek. Gerade in der Zeit der Pandemie setzten sich die Lehrkräfte sehr für ihre Schüler ein.