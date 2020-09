London (AFP) Britische Schauspielerin Diana Rigg ist tot

82-Jährige wurde durch Serie "Mit Schirm, Charme und Melone" bekannt

Die aus der Fernsehserie "Mit Schirm, Charme und Melone" bekannte britische Schauspielerin Diana Rigg ist tot. Sie sei im Alter von 82 Jahren "friedlich" im Kreis ihrer Familie gestorben, teilte ihr Agent Simon Beresford am Donnerstag mit. Er nannte sie "eine Ikone aus Theater, Film und Fernsehen".

Rigg erlangte in den 60er Jahren durch ihre Rolle als emanzipierte und stilbewusste Emma Peel in der Serie "Mit Schirm, Charme und Melone" (im Original: The Avengers) internationale Bekanntheit. Insbesondere wegen ihres doppeldeutigen Humors und der starken Frauencharaktere wurde die Serie rund um den britischen Geheimagenten John Steed zum Welterfolg.

Die preisgekrönte Schauspielerin war später außerdem in der Erfolgsserie "Game of Thrones" zu sehen.