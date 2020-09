Athen (AFP) Größtes griechisches Flüchtlingslager wegen Bränden teilweise evakuiert

Ursache von Feuer im Lager Moria auf Lesbos unklar

Das größte Flüchtlingslager in Griechenland ist in der Nacht zum Mittwoch wegen mehrerer Brände teilweise evakuiert worden. Ein Feuer brach innerhalb des Lagers Moria auf der Insel Lesbos aus, zwei weitere in der Landschaft der Umgebung, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ursache der Brände war zunächst unklar.

Das Lager Moria ist seit Jahren völlig überfüllt. Es ist für rund 2800 Menschen ausgelegt, doch leben dort mehr als 12.700 Asylsuchende unter schwierigsten Bedingungen. Vor einigen Tagen war in dem Lager auch der erste Fall einer Coronavirus-Infektion aufgetreten.