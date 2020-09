Berlin (AFP) Tesla-Chef Musk zu Gesprächen in Berlin

Treffen mit Wirtschaftsminister Altmaier und Gesundheitsminister Spahn geplant

Tesla-Chef Elon Musk ist zu Gesprächen mit Regierungsmitgliedern in Berlin eingetroffen. Er traf am Mittwochnachmittag bei einer Klausurtagung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein; am Rande waren nach Angaben eines Fraktionssprechers Gespräche mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Gesundheitsminister Jens Spahn und Fraktionschef Ralph Brinkhaus (alle CDU) geplant. Ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die ebenfalls an der Klausurtagung teilnahm, war demnach nicht vorgesehen.

Musk traf kurz nach der Kanzlerin an dem Veranstaltungsort in Berlin ein. Die Gespräche sollen am Rande der Tagung und nicht mit der ganzen Fraktion stattfinden. Musk hält sich momentan zu mehreren Terminen in Deutschland auf. Am Dienstag hatte er in Tübingen das Biotechunternehmen CureVac besucht, das an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs arbeitet.

Der US-Elektrobauer Tesla plant im brandenburgischen Grünheide bei Berlin eine Fabrik. Die Produktion soll bereits im Juli 2021 starten; jährlich sollen dort bis zu 500.000 Elektroautos vom Band laufen. Das Unternehmen hat dafür ein als Industriefläche ausgewiesenes Gelände gekauft.