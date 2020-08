Berlin (AFP) Cinema for Peace: Deutsche Ärzte halten Nawalny für transportfähig

In Omsk wartendes Flugzeug soll Kreml-Kritiker nach Berlin bringen

Deutsche Ärzte, die den in Lebensgefahr schwebenden Kreml-Kritiker Alexej Nawalny im Krankenhaus im russischen Omsk besucht haben, halten diesen nach Angaben der Organisation Cinema for Peace für transportfähig. Die deutschen Ärzte fühlten sich in der Lage und seien auch gewillt, Nawalny nach Berlin zu fliegen, erklärte die Organisation, die bereits ein Flugzeug nach Omsk geschickt hat, am Freitag. Die behandelnden russischen Ärzte hatten dagegen erklärt, der Oppositionspolitiker, der nach Ansicht seines Umfelds vergiftet wurde, sei nicht transportfähig.

Der Putin-Gegner und Anti-Korruptions-Aktivist Nawalny war am Donnerstag ins Krankenhaus von Omsk eingeliefert worden, nachdem er in einem Flugzeug das Bewusstsein verloren hatte. Sein Umfeld geht davon aus, dass er vergiftet wurde. Die Berliner Initiative Cinema for Peace hatte daraufhin ein Flugzeug nach Omsk geschickt, um Nawalny zur medizinischen Behandlung nach Berlin zu holen.