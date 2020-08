Omsk (AFP) Sprecherin: Nawalny laut Ärzten nicht transportfähig für Reise nach Deutschland

Jarmysch sieht in "Transportverbot" Gefahr für sein Leben

Der Gesundheitszustand des lebensgefährlich erkrankten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny lässt nach Angaben seiner russischen Ärzte einen Transport nach Deutschland nicht zu. "Der Chefarzt erklärte, Nawalny sei nicht transportfähig. Sein Zustand ist instabil", erklärte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch im Onlinedienst Twitter am Freitag. Sie kritisierte, "das Transportverbot für Alexej ist eine direkte Bedrohung für sein Leben". Es sei für ihn tödlich, in dem Krankenhaus "ohne Ausrüstung oder Diagnose" im sibirischen Omsk zu bleiben.

Der russische Oppositionelle war am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nawalnys Sprecherin erhebt den Vorwurf, dieser sei "absichtlich vergiftet" worden. Der prominente Anti-Korruptions-Kämpfer und erbitterte Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte auf einem Flug auf dem Rückweg von der sibirischen Stadt Tomsk nach Moskau plötzlich das Bewusstsein verloren. Wegen des Vorfalls musste das Flugzeug in Omsk notlanden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bot am Donnerstag eine Behandlung Nawalnys in einem deutschen Krankenhaus an. In der Nacht zu Freitag war ein Flugzeug nach Omsk gestartet, das den Kreml-Kritiker nach Deutschland bringen sollte.