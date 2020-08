Moskau (AFP) Sprecherin: Kreml-Kritiker Nawalny wegen Vergiftung im Krankenhaus

Russischer Aktivist befindet sich auf Intensivstation

Der bekannte russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben aus seinem Umfeld wegen einer mutmaßlichen Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nawalny sei bewusstlos und befinde sich auf der Intensivstation, schrieb dessen Sprecherin Kira Jarmisch am Donnerstag im Internetdienst Twitter. Er leide an einer "Vergiftung" und sei während eines Fluges von Sibirien nach Moskau krank geworden.

Die Maschine musste Jarmisch zufolge wegen der plötzlichen Verschlechterung seines Gesundheitszustands notlanden. Nawalnys Umfeld geht laut Jarmisch davon aus, dass dem oppositionellen Aktivisten Gift in den Tee gemischt wurde. "Das war das Einzige, was er am Morgen getrunken hat." Den Ärzten zufolge habe "die heiße Flüssigkeit das Gift schnell absorbiert". Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass wird der 44-Jährige in einem Krankenhaus im sibirischen Omsk behandelt.

Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Staatschef Wladimir Putin. Die Stiftung des Anwalts deckt immer wieder Fälle von Korruption und den dekadenten Lebensstil von Vertretern der russischen Elite auf. Die Enthüllungen erfolgen vor allem über das Internet. Nawalny selbst wurde schon mehrfach festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt.

Der Anwalt war in der Vergangenheit bereits mehrfach attackiert worden. 2017 wurde er am Auge verletzt, als Angreifer ihn vor seinem Büro mit einer antiseptischen grünen Flüssigkeit besprühten.