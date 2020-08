Beirut (AFP) Starke Explosion erschüttert Beirut

Detonation in der Hafengegend der libanesischen Hauptstadt

Die libanesische Hauptstadt Beirut ist am Dienstag von einer gewaltigen Explosion erschüttert worden. Die Detonation in der Hafengegend war in mehreren Teilen der Stadt zu spüren, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Am Himmel standen große Rauchwolken, zahlreiche Fensterscheiben in angrenzenden Gebäuden zersprangen. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar.

Örtliche Medien zeigten Bilder von Menschen, die unter Trümmern feststeckten. Einige waren blutverschmiert.