Hannover (AFP) Lilly, Luna, Sammy, Balu und Simba sind die beliebtesten Katzennamen

Bei den Katzenhaltern steht Rasse Europäisch Kurzhaar besonders hoch im Kurs

Lilly, Luna, Sammy, Balu und Simba - so lauten die beliebtesten Namen für die Katzen in deutschen Haushalten. Wie eine am Montag in Hannover veröffentlichte Auswertung der Agila-Haustierversicherung ergab, steht bei den Katzenhaltern besonders die Rasse Europäisch Kurzhaar hoch im Kurs. Auf Rang zwei folgt die Mischlingskatze vor der Britisch Kurzhaar, wie die anlässlich des Weltkatzentags am 8. August vorgestellte Auswertung ergab.

Laut einer Erhebung des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe gibt es hierzulande 14,7 Millionen Hauskatzen. Die Samtpfoten werden damit von fast einem Viertel aller Haushalte als Mitbewohner geschätzt.