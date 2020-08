Melbourne (AFP) Australischer Bundesstaat Victoria veschärft Ausgangssperre in Melbourne

Schulen und Kitas schließen wieder - Verbot von Hochzeitsfeiern

Der australische Bundesstaat Victoria hat wegen des dramatischen Anstiegs der Corona-Infektionen den "Katastrophenzustand" erklärt und die Ausgangssperre in Melbourne erheblich verschärft. Ab Sonntagabend gelte von 20.00 bis 05.00 Uhr (Ortszeit) eine strikte Ausgangssperre, erklärte der Premierminister von Victoria, Daniel Andrews. Zudem dürften die Bewohner der zweitgrößten Stadt Australiens nur noch eine Stunde am Tag Sport im Freien betreiben. Pro Haushalt dürfe außerdem nur noch eine Person täglich einkaufen gehen.

Die Menschen in Melbourne dürften sich nicht mehr als fünf Kilometer von ihrer Wohnung entfernen, sagte Andrews. Die Anhebung der Corona-bedingten Einschränkungen auf die Stufe vier begründete der Premierminister mit "inakzeptabel hohen" Ansteckungsraten. In Kraft bleiben sollen die neuen Regelungen bis zum 13. September.

Auch Hochzeitsfeiern sind in der Metropole in den kommenden sechs Wochen verboten, wie Andrews sagte. Während der ersten Ansteckungswelle in Australien hatten die Behörden Hochzeitsfeiern noch auf fünf Gäste begrenzt. Andrews sagte, die strikten Maßnahmen seien nötig, um zu verhindern, dass die Pandemie sich "über Monate und Monate" hinziehe.

Die meisten Schulen und Universitäten in Melbourne sollen ab Donnerstag wieder zum Online-Unterricht zurückkehren. Auch Kindertagesstätten bleiben dann wieder geschlossen. Weitere Einschränkungen, etwa für Unternehmen, würden am Montag bekannt gegeben, sagte Andrews.

Für alle Bewohner Victorias außerhalb von Melbourne gilt ab Mittwoch um Mitternacht eine Ausgangssperre der Stufe 3. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen dann nur noch verlassen, um zur Arbeit, Schule, Universität oder zum Arzt zu gehen sowie um essentielle Einkäufe zu erledigen.

Die Behörden in Victoria meldeten am Sonntag 671 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus und sieben Todesfälle. Am schwersten betroffen ist in dem Bundesstaat die Metropole Melbourne. Dort gilt bereits seit drei Wochen eine Ausgangssperre in milderer Form. Mitte Juli verhängte die Metropole als erste Stadt Australiens zudem eine allgemeine Maskenpflicht.