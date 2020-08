Osnabrück (AFP) Klöckner fordert von Handelskonzernen Verzicht auf torfhaltige Blumenerde

Agrarministerin verweist auf Klimaschäden – Ausstieg bis Ende 2026

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat Bau- und Supermärkte aufgerufen, aus Klimaschutzgründen auf den Verkauf von torfhaltiger Blumenerde zu verzichten. Das geht aus einem Schreiben der Ministerin an die Konzernchefs hervor, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" am Samstag berichtete. Darin betone Klöckner, dass Nutzung von Torf zwei Prozent zum Ausstoß von klimawirksamen Gasen in Deutschland beitrage. Es gebe aber Ersatzstoffe, deren Einsatz das Klima wesentlich geringer belasteten.

Klöckner verweist in dem Brief an die Manager demnach darauf, dass die Bundesregierung einen Ausstieg aus der Torfverwendung in der Blumenerde bis Ende 2026 anstrebt. Dies sei Teil des Klimaschutzprogramms der Regierung. Sie wolle das Ziel "nach Möglichkeit auf freiwilliger Basis" erreichen, so Klöckner.

Ihr Ministerium arbeite an einer Strategie zur Reduktion des Torfverbrauchs in Deutschland, die noch dieses Jahr vorgestellt werden solle, heißt es den Angaben zufolge weiter. Die Strategie sei Teil der Maßnahmen zur Treibhausgasreduktion in der Landwirtschaft, die im Zuge des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung notwendig sind.

cha/