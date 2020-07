Köln (AFP) Bahn-Chef will Masken-Verweigerer notfalls aus Zügen werfen

Lutz: Meistens wirkt aber schon direkte Ansprache der Fahrgäste

Wer im Zug keine Maske tragen will, muss mit dem Rauswurf rechnen. "Da gibt es klare Anweisungen an unseren Kolleginnen und Kollegen in den Zügen, dass dann, wenn das nachhaltig ein Konflikt ist mit dem Maskentragen, wir gemeinsam mit der Bundespolizei den Beförderungsausschluss auf den Weg bringen", sagte Bahnchef Richard Lutz am Donnerstag den Sendern ntv und RTL.

Dies müsse allerdings die Ausnahme bleiben, betonte der Bahnchef. "Die direkte Ansprache der Fahrgäste, dass sie bitte Maske tragen mögen, wirkt normalerweise." Lutz sagte weiter, er sei viel in Kontakt mit Zugchefs und Zugbegleitern und von dort höre er, dass die Maskenverweigerer Einzelfälle seien. "Wir rechnen damit und hoffen sehr, dass unsere Kunden nicht nur zum eigenen Schutz, sondern auch zum Schutz der anderen Fahrgäste dieses Grundprinzip der gemeinsamen Solidarität aufrechterhalten."

Zuletzt hatte es Kritik an der Bahn gegeben, sie setze die Maskenpflicht nicht konsequent genug durch. Gegenüber RTL und ntv betonte Lutz: "Es besteht Maskenpflicht. Die unterstützen wir auch, das ist überhaupt keine Frage."