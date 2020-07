Berlin (AFP) Merkel würdigt Hans-Jochen Vogel als "Inspiration und Vorbild für viele Menschen"

Maas erinnert an "menschliche Herzlichkeit" von verstorbenem Ex-SPD-Chef

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den am Sonntag verstorbenen früheren SPD-Chef Hans-Jochen Vogel als eine der "prägenden politischen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit" gewürdigt. "Sein Wirken war und ist Inspiration und Vorbild für viele Menschen in Deutschland", erklärte die Kanzlerin am Sonntag auf Twitter. Sie sei in Gedanken bei der Familie des Verstorbenen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erinnerte auf Twitter an einen Ausspruch Vogels, es sei "keine Schande, wenn man sich überzeugen lässt und das auch zugibt". Vogel selbst habe bis zum Schluss viele überzeugt - "mit seinen klugen Ideen genauso wie mit seiner menschlichen Herzlichkeit".

Der frühere SPD-Chef und Kanzlerkandidat war am Sonntag im Alter von 94 Jahren gestorben. Parteiübergreifend wurde sein Einsatz für Gerechtigkeit und Demokratie gewürdigt.