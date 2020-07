Dingolfing (AFP) 174 Erntehelfer im niederbayerischen Mamming mit Coronavirus infiziert

Gesamter landwirtschaftlicher Betrieb unter Quarantäne gestellt

In einem landwirtschaftlichen Betrieb im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau haben sich mindestens 174 Erntehelfer mit dem Coronavirus infiziert. Der gesamte Betrieb in der Gemeinde Mamming steht nun unter Quarantäne, wie das Landratsamt am Wochenende mitteilte. Damit dürfen demnach auch die negativ getesteten Kontaktpersonen das Betriebsgelände nicht verlassen. Betroffen sind insgesamt 480 Beschäftigte sowie die Betriebsleitung.

"Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, müssen wir zum Schutz der Bevölkerung leider diesen Schritt gehen", erklärte Landrat Werner Bumeder (CSU). Seinen Angaben zufolge überwacht ein Sicherheitsdienst die strikte Einhaltung der Quarantäne.

Die Behörden hatten in dem landwirtschaftlichen Betrieb eine Reihentestung veranlasst, nachdem zunächst sieben Coronafälle unter den Beschäftigten bekannt geworden waren. Bei dieser Reihentestung wurden dann weitere 167 Erntehelfer positiv getestet.

Bumeder bat die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren. "Nach unseren Informationen handelt es sich um einen in sich geschlossenen Personenkreis", erklärte der Landrat.