Brüssel (AFP) Knallhartes Feilschen beim EU-Gipfel um Corona-Hilfsfonds

"Sparsame" Länder wollen auch nochmals deutlich höhere Rabatte durchsetzen

Am dritten Tag des EU-Gipfels zum Corona-Hilfsfonds haben auch stundenlange Verhandlungen der Staats- und Regierungschefs in kleinen Gruppen bis zum Abend keinen Durchbruch gebracht. Bei der ersten gemeinsamen Sitzung in großer Runde am Sonntagabend legte EU-Ratspräsident Charles Michel nach Angaben aus Verhandlungskreisen keinen neuen Kompromissvorschlag vor. Beim Abendessen sollte sich demnach zunächst ergeben, ob eine Einigung zu dem 750 Milliarden schweren Hilfsfonds grundsätzlich noch machbar ist.

Seit Freitag verhandeln die 27 Staats- und Regierungschefs über die Corona-Hilfen und den damit verknüpften nächsten mehrjährigen EU-Haushalt. Einer der wichtigsten Knackpunkte ist die Forderung von Österreich, Dänemark, Schweden, den Niederlanden und Finnland, den Anteil der Corona-Hilfen, der als nicht rückzahlbare Zuschüsse vorgesehen ist, deutlich zu reduzieren. Sie wollen stattdessen Kredite vergeben.

Bei dem Treffen wird seit Samstag knallhart gefeilscht. Eingangs sah der Vorschlag der EU-Kommission vor, 500 der 750 Milliarden Euro als Zuschüsse zu verteilen. Michel reduzierte diesen Anteil wegen des Widerstandes der fünf "sparsamen" Länder am Samstag auf 450 Milliarden. Am Sonntag wurde um einen Kompromiss zwischen 350 und 400 Milliarden Euro an Zuschüssen gerungen, hieß es aus EU-Kreisen.

Nach AFP-Informationen forderten die sogenannten sparsamen Länder auch eine "Verdoppelung" der Nachlässe, die sie auf ihre Beiträge zum EU-Haushalt erhalten. Michel hatte am Samstag bereits leicht höhere Rabatte für Österreich, Dänemark und Schweden vorgeschlagen. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz machte deutlich, dass ihm dies nicht reicht.

Auch der Forderung des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte nach einem Kontrollmechanismus bei der Auszahlung der Mittel kam Michel nach. Ein Mitgliedstaat könnte demnach die Auszahlung an einzelne Empfängerländer vorerst stoppen. Rutte drängte weiter darauf, jedem Mitgliedstaat so de facto ein Veto einzuräumen. Andere plädierten dafür, die endgültige Entscheidung über die Auszahlung per Mehrheitsentscheid zu treffen.

In der Nacht zum Sonntag wurden die Diskussionen nach Angaben von Diplomaten heftig geführt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hätten "nach mehreren Kompromissversuchen" die nächtlichen Verhandlungen mit den "Sparsamen" demonstrativ gemeinsam verlassen, hieß es aus französischen Diplomatenkreisen. Rutte gab sich unbeeindruckt: Die beiden seien eben "mürrisch" davongelaufen.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte, dessen Land voraussichtlich am stärksten von den Corona-Hilfen profitieren würde, kritisierte den Widerstand der "Sparsamen". Sie stellten sich gegen "die überwältigende Mehrheit" der EU-Länder, schrieb er auf Twitter.

Er habe selten "in so vielen Punkten so diametral entgegengesetzte Positionen gesehen", sagte Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel am Sonntagnachmittag. Später verließ er Brüssel in Richtung Luxemburg, wo er nach Angaben einer Sprecherin eine Sitzung zur Pandemie-Bekämpfung zu leiten hatte. "Er plant, in der Nacht nach Brüssel zurückzukommen."

Selbst bei einem Durchbruch zum Corona-Fonds müssten dann noch Detailfragen des nächsten EU-Finanzrahmens für die Zeit von 2021 bis 2027 geklärt werden, aus dem Programme für Bauern, Regionen, Unternehmen oder Forscher finanziert werden. "Wenn es über die Nacht weitergeht, wäre das eher positiv", analysierte ein Diplomat. Es würde zeigen, dass eine Einigung machbar sei.

Allerdings droht bei den Verhandlungen zum Haushalt weiterer Streit: Ungarn und Polen wehren sich vehement gegen Pläne, die Auszahlung von EU-Haushaltsgeldern mit der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten zu verknüpfen.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban lehnte es ab, darüber beim Gipfel eine Entscheidung zu treffen. Es sei "fraglich, ob es dafür überhaupt eine Basis in den Verträgen gibt", sagte er. Wenn ein Mechanismus zur Mittelkürzung wegen rechtsstaatlicher Verfehlungen eingeführt werden solle, würde dies noch "Wochen" an Verhandlungen erfordern.