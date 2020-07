Brüssel (AFP) EU-Gipfel zu Corona-Hilfsfonds bis Sonntag verlängert

Merkel und Macron unterstützen Michel bei Sondierungen

Der EU-Gipfel zum Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise wird bis Sonntag verlängert. Das eigentlich nur bis Samstag geplante Treffen werde am Sonntagmittag fortgesetzt, teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Abend auf Twitter mit. Viele Aspekte des geplante 750 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds sind weiter hoch umstritten.

Die 27 Staats- und Regierungschefs suchen seit Freitagvormittag in Brüssel nach einem Kompromiss für einen 750 Milliarden Euro schweren Fonds zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sowie für den nächsten mehrjährigen Gemeinschaftshaushalt. Zusammen hat das Finanzpaket ein Volumen von 1,8 Billionen Euro.

Besonders hart in den Verhandlungen über den Corona-Hilfsfonds zeigen sich die "sparsamen Vier" - Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande - zusammen mit Finnland. Die Länder wollen eine deutliche Senkung des Anteils der Zuschüsse in dem Paket, die ursprünglich bei 500 Milliarden Euro liegen sollten.

EU-Ratspräsident Charles Michels hatte den Betrag in einem ersten Kompromissvorschlag am Samstag bereits auf 450 Milliarden Euro gesenkt und im Gegenzug den Anteil der Kredite erhöht, so dass es bei dem Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro blieb. Die "sparsamen" Länder forderten aber weiter Senkungen. Hoch umstritten sind auch die Auszahlungsmodalitäten und die an die Gelder geknüpften Bedingungen.

Michel begann nach dem Abendessen in großer Runde am Samstag erneut Sondierungen, um eine Lösung zu finden. Dabei stimmte er sich zunächst laut Diplomaten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ab. Danach war demnach ein Treffen der drei mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte geplant, der als einer der schärfsten Kritiker unter den "sparsamen Vier" gilt.

Ein weiter offener Streitpunkt ist das Thema Rechtsstaatlichkeit. Im nächsten EU-Haushalt soll es die Möglichkeit geben, Mitgliedstaaten EU-Gelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit zu kürzen. Ungarn und Polen lehnen dies strikt ab, der ungarische Regierungschef Viktor Orban drohte deshalb offen mit einem Veto gegen das gesamte Finanzpaket.