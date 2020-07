Berlin (AFP) Kultusministerkonferenz verabschiedet Rahmenplan für Hygienemaßnahmen in Schulen

Nur allgemeine "Orientierungshilfe" - Keine detaillierten Vorgaben

Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) hat am Mittwoch einen Rahmenplan für Hygienemaßnahmen an Schulen für das kommende Schuljahr beschlossen. Dieser solle bundesweit einheitlich gelten und den Ländern als "Orientierungshilfe" bei der Formulierung ihrer Vorgaben für den Betrieb während der Corona-Pandemie dienen, teilte das KMK-Sekretariat in Berlin mit. Auf Detailregelungen sei aber "vor dem Hintergrund spezifischer Gegebenheiten vor Ort bewusst verzichtet" worden.

Der Rahmenplan sieht demnach unter anderem vor, bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des eigentlichen Unterrichts möglichst einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und Schülern mit verdächtigen Symptomen vom Unterricht auszuschließen. Zudem sollen Schulgebäude regelmäßig gereinigt und gelüftet sowie allgemeine Vorsichtsmaßnahmen wie Händewaschen eingehalten werden. Der Plan empfiehlt außerdem die Benutzung der offiziellen Corona-Warn-App.